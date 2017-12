EXCLUSIV/ Anda Adam pleacă la concerte cu familia. “Vreau să fiu cu fetița mea la trecerea dintre ani!”

Anda Adam este o familistă convinsă. Dacă de Revelionul trecut vedeta și-a lăsat acasă fiică împreună cu mama ei, pentru că avea concerte în apropiere de București, anul acesta își ia soțul și fiica la Suceava.

Cântăreața este topită după micuța Evelin și nu concepe sub nicio formă să stea departe de ea la trecerea în noul an. Prin urmare, se gândește să își ia familia cu ea la concerte.

“Fix la 12 noaptea voi număra alături de cei care vor fi prezenți la Suceava, vom bea șampanie și ne vom uita la artificii. Nu o să pot să plec fără copil și vreau să fiu cu Evelin la trecerea dintre ani, așa că o să mergem împreună și o să ne bucurăm, pentru că fata mea se culcă foarte târziu, după 12 noaptea. Deci este la fix, o să prindă Revelionul și ea, ne pupăm, după care poate să se ducă la culcare liniștită fără niciun fel de problemă. Îl sărut pe soțul meu, după ce cobor de pe scenă”, a declarat, pentru Libertatea, Anda Adam.

Anul trecut, vedeta s-a întors rapid acasă, fiind mistuită de dorul fiicei sale. A avut noroc că a avut cântări aproape de Capitală și a putut să sărbătorească câteva ore din noaptea dintre ani și alături de familie, acasă. “Era prea micuță, am lăsat-o acasă, pentru că venise mama mea din Statele Unite. Au petrecut ele două revelionul împreună ca fetele, ne-au făcut poze cu funde, cu nebuneală și după ce am terminat concertele m-am întors acasă. La ora 3.00 eram deja acasă. M-am băgat în pat lângă Evelin”, ne-a povestit cântăreața.

Anda Adam poartă lenjerie roșie de Revelion

Anda Adam recunoaște că respectă o superstiție la cumpăna dintre ani.

“Port lenjerie roșie în fiecare an, bani nu prea am că sunt pe scenă. De obicei nu prea pot să cânt cu banii prin buzunare, pentru că sigur îi pierd”, a recunoscut ea.

Vedeta ne-a spus că a avut parte de un an fabulos atât pe plan profesional, cât și personal. “Am ajuns la o concluzie. În momentul în care gândești pozitiv, atragi lucruri pozitive Și anul acesta chiar am încercat să fiu extrem de pozitivă și să știi că toată energia asta pozitivă pe care am emis-o, s-a întors la sursă”, a precizat Anda Adam.

Citește și:

EXCLUSIV/ Anda Adam a amânat petrecerea dată în cinstea soțului și a fiicei sale