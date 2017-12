Cătălin Cazacu, supranumit și rebelul motociclist al României, este unul dintre cei mai apreciați piloți de la noi, dar și un adevărat Don Juan. Cu toate a transformat pasiunea în meserie, sportul i-a fost mult mai mult de ajutor. Cătălin Cazacu a reușit să evite pușcăria datorită carierei.

Dragostea vine cu timpul, așa a fost și în cazul lui Cătălin Cazacu, campionul de motociclism viteză și una dintre vedetele de la „Exatlon”. Sportivul a povestit cum a început să îndrăgească motociclismul și care a fost motivul pentru care a renunțat la sportul pe patru roți pentru cel pe două. „A fost un compromis. Dacă ar fi trebuit să aleg, alegeam patru roți oricând. Dar combinația de pericol, rezultate bune și timp petrecut pe două roți m-a condus, fără să-mi dau seama, spre a mă îndrăgosti de acest sport și a face din el o meserie. Linia de demarcație este foarte subțire dintre momentul pasiunii și momentul transformării într-o meserie. Pentru că atunci când am început pregătirea erau în clasele de copii câte 100-150, iar în momentul acesta au rămas în activitate maximum 3. Deci criteriul de selecție a fost foarte riguros”, a explicat Cătălin.

Cătălin Cazacu a evitat pușcăria pentru că nu a mai intrat în armată

Sportivul, care începând cu 7 ianuarie va putea fi urmărit în competiția „Exalton” a mai povestit că sportul l-a ținut departe de pușcărie. Motociclistul recunoaște că nu acceptă să primească ordine de la cei pe care îi consideră inferiori, motiv pentru care a și refuzat să execute stagiul militar. „Din acest motiv părinții mei au făcut tot posibilul ca eu să nu fac armata, pentru că dacă intram în armată, probabil intram la ora 8 dimineața și seara direct la pușcărie. Pentru că am avut tot timpul o problemă legată de subordonarea față de oamenii care nu-mi sunt superiori. Nu am o problemă în a mă subordona unor reguli sau unor oameni de la care am ceva de învățat, dar unor oameni care îmi sunt inferiori nu am putut niciodată să mă subordonez”, a mai spus Cazacu care a putut să refuze stagiul militar pe motiv că este un sportiv de top.

