Din dorința de a se prezenta în fața publicului său cu ceva inedit, Dan Bălan a construit o insulă în 5 zile special pentru cel mai recent videoclip al lui. Cântărețul a ales Ucraina pentru a filma în liniște.

Dan Bălan a creat un decor special, care nu are egal în natură, ăentru videoclipul piesei „Allegro Ventigo”, cel mai recent featuring cu Matteo. Dat fiind faptul că piesa este una plină de energie, nu puteau ca videoclipul să nu se ridice la același nivel. Așa că au mers în Ucraina unde, timp de 5 zile echipa a lucrat la decor. Cel mai mult s-a muncit la stâncile din videoclip care, pe lângă faptul că sunt extrem de grele, s-au folosit 30 de tone de nisip, a fost nevoie și de multă migală în construirea lor.

Dan Bălan a construit o insulă în 5 zile

Echipa a încercat să reconstruiască un decor exotic, specific unei insule luxuriante, tocmai pentru a crea exact spațiul geographic pe care și-l doreau. „Peste tot în lume am căutat o insula special care să nu semene cu nicio altă insula, una în care să putem transpune atmosfera videoclipului pentru noua piesă „Allegro Ventigo”. În cele din urmă, am realizat că o astfel de insula a trebui să fie creată de la zero deoarece căutarea noastră nu a fost încununată cu success. Vă învit să urmăriți clipul pentru a vedea ce am creat și să vă bucurați de muzică”, a spus încântat Dan Bălan.

