Artiștii au deja tot felul de proiecte legate de Celebrarea Centernarului Marii Uniri. Lor li s-a alăturat și Ștefan Stan, care cântă despre România și speră să-i facă pe români să-și aprecieze mai mult țara.

Cu trei zile înainte de Ziua Națională a României, Ștefan Stan lansează o melodie extrem de sugestivă. „România, te iubesc” este piesa la care primul câștigător de la Vocea României a muncit mai mult de jumătate de an. „De când mă știu am vrut să cânt despre și pentru țara mea. Timp de 6 luni am lucrat la această piesă, eu fiind cel care a compus versurile, iar linia melodica împreună cu echipa mea. La ochestrație am lucrat cu pianistul meu, Mircea Elisei. L-am ales pe maestrul Dumitru Farcaș pentru această colaborare pentru că, în afara faptului că este un mare talent, este și emblematic pentru muzica tradițională românească, iar eu îl admir de când mă știu”, ne-a declarat Ștefan.

Ștefan Stan cântă despre România

Chiar dacă a locuit ani buni în Statele Unite, inima i-a rămas tot în țara natală. Drept dovadă că, cu ajutorul videoclipului de la cea mai recentă piesă, să-i facă pe români să aprecieze mai mult valorile țării, dar totodată să promoveze peste hotare atracțiile turistice cu care se mândrește țara noastră. „Am vrut să punctez Centenarul Marii Uniri și mi-am dorit enorm ca această piesă și videoclip să ajungă la inimile românilor înainte de 1 decembrie, cu speranța ca până la Ziua Națională a României, lumea să știe deja versurile. Este un proiect la care am pus foarte mult suflet și care îmi doresc să iasă impecabil. De aceea și videoclipul a fost filmat în mai multe locuri. Veți vedea imagini din cele mai importante puncte turistice ale României, atracții pe care uneori nu știm să le apreciem la adevărata valoare”, ne-a mai spus artistul.

