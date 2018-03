Feli Donose, despre secretul său pentru a rămâne în formă. Într-o formă de invidiat și mereu cu zâmbetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli mărturisește că are câteva secrete pentru a face față programului încărcat și zilelor în care reușește să se împartă între concerte, filmările la emisiunea ”The Four – Cei 4” și cei dragi.

Indiferent că este la concerte sau alături de Antonia, Carla’s Dreams și Cheloo la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, Feli are mereu un tonus de invidiat. Cu toate acestea, frumoasa artistă recunoaște că nu i-a fost mereu la fel de simplu.

”A fost un proces lung, în care a trebuit, în primul rând să reînvăț să mă pun pe primul plan, să am grijă de sănătatea mea – de corpul și de sufletul meu în același timp. În plus, atunci când te implici în ceva cu sufletul deschis, nu simți povara orelor de filmare”, povestește Feli, care va putea fi văzută în postura de jurat ”The Four – Cei 4” începând de sâmbătă, 31 martie, ora 20.00, la Antena 1.

Încă din prima ediție a emisiunii, challengerii, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să ocupe un loc ocupat de cei patru artiști selectați deja de membrii juriului, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun.

