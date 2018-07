Artista este însărcinată cu omul pe care îl iubește și urmează să aducă pe lume o fetiță. Recent, Feli Donose a oferit detalii despre sarcină. Artista a explicat cum s-a schimbat de când a aflat că va deveni mămică.

“Sunt tripolară. Schimb stările foarte des. Treaba cu sarcina te schimbă. E o chestie care se întâmplă și pe care o spun fără nici o rușine, și anume că mă uit în oglindă la mine și mi se pare că sunt mai frumoasă. E o etapă faină în care sunt și așa paranoia pentru că e primul copil. Am foarte multe frici, dar de exemplu, dacă ar fi după mine, pentru copil aș face câte un ecograf în fiecare zi. Treaba cu nașterea este una dintre cele mai mari frici din viața mea. Acum n-o mai am pentru că știu că e frumoasă foc (nr. fetița pe care urmează să o aducă pe lume)”, a mărturisit Feli Donose.

