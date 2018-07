Astăzi am depășit încă un hop. Pentru cei care nu stiu.Beatrice are 2 operatii de implant cohlear, bilateral si 2 operatii de Cholesteatoma. Personal, consider ca implantul cohlear este o minune deoarece fetița mea AUDE,ceea ce este foarte important pentru a duce o viața normala si facem si majore progrese in ceea ce privește exprimarea verbala. PS: Implantul cohlear (urechea bionică) este un dispozitiv biomedical care înlocuiește auzul natural la persoanele suferinde de hipoacuzie severă sau profundă, inclusiv de pierderea totală a auzului.

Ceea ce ne da însă bătăi de cap este Cholesteatoma. Ne luptam cu ea de ceva ani. Ceea ce vreau sa va rog însă este, daca aveți cunoștiință despre aceasta boala, orice sfat sau informație este binevenita', a scris Larisa Drăgulescu pe contul de socializare.

În aprilie 2017, fetița Larisei Drăgulescu a ajuns de urgență la spital, din cauza unor probleme pe care le are la ureche. Deși în urmă cu un an a suferit o intervenție chirurgicală, se pare că problemele au revenit.

