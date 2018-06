Carmen și Bogdan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt discreți cu relația lor, mult timp reușind să țină ascunsă povestea de iubire.

“Îmi place să fiu plecată şi îmi place că plec şi cu munca şi în vacanţă. Să fii spontan e o chestie care ţine relaţia activă. În vacanţele în care pleci doar cu persoana iubită te cunoşti mai bine. În Malta nu era nimeni cunoscut şi am putut să ne afişăm. Aş prefera toţi banii pe care îi fac să îi investesc în călătorii. Aşa realizezi cât de mic eşti tu şi fără însemnătate. Dacă ajungi într-un loc unde nu te ştie nimeni e ca şi cum o iei de la zero. (…) M-a maturizat pentru că el este deja un om matur de la care am de învăţat foarte multe. Secretul este să furi de la oamenii din jur lucrurile pe care le admiri la ei. Sunt şapte ani diferenţă între noi. Am lăsat lucrurile să vină de la sine, nu am încercat să grăbim lucrurile. aşa va fi şi de acum înainte. E o chestie care o să vină de la sine. Un act nu schimbă absolut nimic, un act şi o petrecere. Îţi dai seama că nu am cum să nu fac o nuntă mare. Ne-am gândit să facem undeva într-un avion, unde nu ştie nimeni”, a spus Carmen Simionescu la Antena Stars.

