Fiica lui Cornel Palade joacă pentru prima oară alături de tatăl ei.Cei doi au vorbit depre cel mai nou proiect „Taxi Don Titi”.

Cornel Palade și Romica Tociu joacă împreună într-un program special de sarbatori, productie Kanal D. „Jucam in cea mai tare productie TV, „Taxi Don Titi”, duminica, de la 20:00, la Kanal D. Personajul asta, Fane, mi se potriveste perfect. Sotia mea mi-a zis ca asa sunt eu in viata reala, cu dulceata in vorba”, a declarat Romica Tociu la Kanal D.

„În film, Ada este fiica mea din prima casatorie”, a zis Cornel Palade. „De data asta pot sa fac ce vreau eu. Nu am jucat cu tata pana acum. Nu am jucat niciodata in viata mea cu familia. Nici nu am cum, ei au o personalitate mult prea puternica”, a declarat Ada.

