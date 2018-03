Fiica Nicoletei Voica, apariție uimitoare la tv. Andreea este interpretă de muzică populară, însă aparițiile ei în cadrul emisiunilor au fost rare. Acum, tânăra a vorbit la Antena Stars despre relația cu mama ei și despre soțul ei.

“Soţul meu mi-a spus că nu-i plăcea de mine la început, că eram figurantă. A trebuit să mă întorc din America ca să ne îndrăgostim. I-am spus mamei că din America mă întorc chiar şi înotând. În 1992 am terminat clasa a 11-a. Am văzut un spectacol şi acolo era viitorul meu soţ. I l-am arătat mamei şi i-am spus că eu cu el mă voi mărita. Deşi îl ştiam de mică, nu aveam tangenţă cu el. Vacanţa următoare am început relaţia. Îl sunam în fiecare vineri la ora 2 noaptea pentru că în România era dimineaţă, 5 ani de zile am făcut asta, timp de 2-3 ore. Foarte mulţi bani am consumat în acest fel. Când ne-am cunoscut eu aveam 17 ani. Am început să cântăm amândoi, ne-am făcut greu cunoscuţi. Împreună am făcut totul şi nu aş schimba nimic din viaţa mea”, a spus Andreea Voica la Antea Stars.

“Mi se părea nedrept că la şase ani eram comparată cu mama. Dar la concursurile de specialitate mi s-a spus că nu cânt la fel ca mama. Când am început să cânt la 6 ani, mama începea să plângă în culise. Mi-a spus că dacă nu ai fi excepţională nu te-aş lăsa să cânţi”, a spus Andreea Voica. Nicoleta Voica a slăbit 35 de kilograme și arată mai bine ca niciodată.

