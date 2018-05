“Acum 4 ani, la ora 10.50 , veneai pe lume! Te am asteptat cu emoție și când te am strâns în brațe prima oara , am știut că timpul meu pe Pământ nu va fi degeaba! Cea mai fericita zi a fost când mi ai spus prima oara : Mami te iubesc! Ești un copil perfect! Esti Buna, deșteaptă, iubitoare și foarte talentată ! Fiecare zi lângă tine este o bucurie imensă! Iti doresc sa fii sănătoasă, sa ai viata lunga, sa ai noroc , sa fii iubita si respectată de toată lumea! Iti doresc sa râzi mult , sa te bucuri de toate , sa dansezi , sa faci numai ce iti place si sa ai putere pt viata asta care nu e mereu dreapta ! Mami si tati te iubesc enorm si ti vor fi aproape mereu! La mulți ani !”, a fost mesajul vedetei.

Citește și