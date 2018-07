“Eu cant la pian. Sunt eleva la George Enescu, unde studiez pianul. Am avut insa niste probleme la deget si am fost operata. Am avut o infectie, (n.r.: la mana stanga) si am fost operata. Acum nu se mai vede, am avut noroc de un medic bun pentru ca numi-au ramas semne. Mi-a trecut, numai ca, peste cateva saptamani mi-a intrat un coltul in carne si mi-a taiat pielea la mana dreapta. Si uite asa nu am mai putut sa cant la pian doua luni intregi.

Am crezut ca innebunesc, mai intai a fost operatia de la mana stanga si a trebuit sa ma refac, apoi problema de la mana dreapta. Pentru mine este foarte important sa cant la pian. Exista insa o parte buna a acestei experiente, a acestei intamplari.

Atunci, m-am decis ca in clasa a 9-a (n.r.: Gloria a trecut eleva in clasa a 8-a, iar la anul ea va sustine examenul de Evaluare Nationala), am decis sa dau la canto. Am inteles ca totul se intampla cu un scop”, a declarat Gloria pentru Wowbiz.ro.

