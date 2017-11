Fiul lui Nicolae Guta, acuzat ca și-a agresat cel mai bun prieten. Denis Petcu susține că a fost bătut de Nicușor Guță, deși cei doi au fost apropiați și s-au ajutat unul pe celălalt atunci când au avut nevoie.

Denis Petcu a povestit totul în direct la Kanal D și nu înțelege schimbarea prietenului său. „Până ieri am fost cei mai buni prieteni. De 4-5 ani am fost cei mai buni prieteni. Nu am crezut că e asa. Nu ne-am mai vazut de ceva timp, mi-a dat 100 de lei sa cumpar ceva de baut si de mancare. El a venit la mine pe strada, i-am zis că înainte să mă duc la magazin merg pana la baie, sus. Eu am stat mai mult decat a avut el rabdare. Mi-a dat mai multe mesaje sa cobor, cand m-am dus la masina mi-a dat direct un pumn in gura. L-am amenintat ca ma duc la politie si m-a bagat in masina, mi-a zis ca mergem la el acasa, sa-mi dea niste bani. In masina mi-a mai dat un pumn.

M-a socat ca a reactionat asa, mai ales ca el cand a avut un accident, eu am venit din strainatate pentru ca m-a rugat el sa ma intorc sa-l ajut, sa stau cu el. M-am speriat cand l-am vazut pe patul de spital, cu picioarele operate. Eu am stat langa el atunci. Eu i-am dat apa in gura cand era pe patul de spital. Eu l-am sters la fund cand era pe patul de spital, nici mama lui nu a facut asta. Nici nu cred ca a existat prietenia asta, daca el a reactionat asa. Cand esti prieten cu cineva nu reactionez asa. Eu o sa ma duc la politie si ei sa-si faca datoria”, a spus Denis Petcu în cadrul emisiunii Wowbiz.

Nicusor Guta a reactionat, insa neaga acuzatiile prietenului sau. „Intr-adevar a fost vorba de bani, dar nu eu l-am batut. Nu a fost o cearta. A fost o altercatie, dar eu am plecat. Nu stiu ce a fost dupa. Nu l-am batut eu, nu s-a certat cu mine. Eu am crezut ca inca mai suntem prieteni, nu stiam ca a fost batut”, a declarat Nicusor Guta. Nicolae Guță a slăbit aproape 40 de kilograme, iar acum este de nerecunoscut.