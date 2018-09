„Mi-a rămas în suflet petrecerea asta că oamenii, deşi am ajuns foarte târziu după trei cântări, erau pregătiţi de distracţie. M-am simţit foarte bine. Am intrat să cânt după tort, pe la ora 4.00. Mirele (n.r. – Valentin Dragnea), un om cu suflet foarte bun, aş vrea să îi mulţumesc, că m-a invitat. Tatăl lui (n.r. – Liviu Dragnea) este pentru mine un om… ok. Nu mi-a cerut să cânt vreo melodie anume, m-a lăsat să aleg eu. Sunt foarte onorat că i-am cântat domnului Dragnea”, a declarat Florin Salam la Antena 1.

