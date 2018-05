Fosta amantă a lui Kamara, criticată dur după ce a spus că a fost agresată de artist. Mădălina și prietena ei au fost invitate în cadrul emisiunii de la Antena 1, unde au stat față în față cu Mara Bănică, cea care i-a luat apărarea artistului.

“Bravo mie că am făcut bani din videochat făcând cartofi prăjiţi. Mi s-a întâmplat o dată să fac cartofi prăjiţi şi să fac bani din asta… Eu nu am sărit la bătaie la Kamara… hai mă Mara… l-am înjurat foarte rău în situaţia aia, când mă ţinea de gură. Eu am vânătăi şi pot să scot certificat medico legal să îl dau eu în judecată pe Kamara…Nu vreu să mă fac vedetă pe spatele lui Kamara…” a spus Mădălina.

“Nu fi obraznică mucoaso…Şi o crimă să fi făcut, eu mă duc să îl apăr că e prietenul meu. Îmi spune Kamara că sunt două golănci care îi fac asta. Îţi arăt mesajele de la el. Mi-a spus aşa: femeia asta a mers şi la alte televiziuni şi el a dat primul mesaj că se aştepta să se ducă ea. Când vezi că cineva face semne obscene, de ce te-ai mai dus? Dacă ai văzut că o bate pe prietena ta, de ce nu ai fugit?! Eu aş fi luat copilul în braţe şi atunci el nu mai dădea…Vedetă nu o să ajungi, se încheie scandalul ăsta şi nu mai apari...” a declarat Mara Bănică la Xtra Night Show.

Citește și