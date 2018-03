Fosta gardă de corp a lui Leonard Doroftei, pe scena Românii au talent. Valentin Vasopol este în prezent solist de operă. Are 37 de ani și i-a uimit pe toți cu vocea lui, vineri seara, în cea de-a treia ediție.

Valentin a reușit să îi impresioneze pe toți cu vocea lui, după ce a interpretat melodia „Parla Più Piano”.

A avut o prestație incredibilă și a primit patru de da!, pentru a merge în etapa următoare. „Am făcut multe de-alungul vieții, însă într-o zi am renunțat la tot și m-am înscris la Conservator. Am fost și garda de corp a lui Leonard Doroftei. Mergeam cu el și la cumpărături, pentru că nu era lăsat în pace. Mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac, să cânt”, a spus Valentin.

„Ești foarte talentat. Oferi emoție”, a spus Andra imediat după numărul impecabil susținut pe scena Românii au talent.



