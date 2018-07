„Dacă am primit sau nu mesaje de la el, este fix treaba mea…Nu cred că aș mai pune pe tavă ceva din viața mea sentimentală. A fost un mesaj, nimic rău…Se vede că este un tip ok și la locul lui, este și un tip frumos Victor, dar nu m-am gândit niciodată la el în alt mod…Îl știu ca fiind soțul Biancăi și atât! Muncesc foarte mult, mi-am ocupat timpul cu ședințe foto, cu cariera mea în modelling, am trecut repede peste despărțire. Fac pijamale pentru femei și le voi lansa în curând. Fac foarte multe lucruri, pe viitor am foarte multe proiecte, voi fi imaginea unei clinici de înfrumusețare, a unui brand de diamante…” a mărturisit Ana Roman la Antena Stars.

„Am mai vorbit cu fostul iubit, am stat foarte mult timp împreună, nu avem cum să nu vorbim…a trecut supărarea, l-am iertat. Nu suntem în negocieri cu privire la o împăcare, dar niciodată să nu spui niciodată” a spus Ana Roman, cu privire la Cazacu.

