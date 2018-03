Fosta iubită a lui Kamara, acuzații grave la adresa soției acestuia, Oana. Cele două și-au aruncat cuvinte grele, în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Mădălina, femeia care a trăit o scurtă poveste de dragoste alături de Kamara, o acuză pe Oana că l-a transformat pe artist ntr-un babysitter full time pentru copilul lor, în timp ce Oana s-ar ocupa de video chat.

Oana a intrat în direct prin telefon și a pus-o la punct pe cea care i-ar fi distrus căsnicia. „E jenant pentru tine, Oana, că faci ce faci, nu pentru mine, că am venit să zic lucruri reale. Sunt prea drăguță pentru tine. Rușinos espre ce faci tu ca mamă. Zero barat ești tu pentru mine. Nu e în stare să recunoască ce are de recunoscut. Și-a băgat nasul în relația mea cu Kamara mai mult decât era cazul,” au fost doar câteva dintre declarațiile făcute de Mădălina.

„Nu mă interesează această persoană. De ce aș avea reproșuri? Nu vorbi despre și peste mine, te rog. Dacă ai puțină educație. Știi cât valorează părerea ta despre mine? Zero,” a fost replica Oanei, care a refuzat să vorbească despre acuzațiile de video chat.

Citește și