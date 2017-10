Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, clipe de panică în tren. Nouria a povestit pe contul de socializare despre o întâmplare memorabilă.

Daniel Iordachioaie și actrița Nouria au fost căsătoriti până în 2014, și au împreună doi copii, Salma Nicole (7 ani) și Darius (17 ani).

Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, întmplare memorabilă

„Trebuie sa va povestesc asta: ma urc in tren de la Ploieşti Sud ca sa merg la Bucuresti. Era tren TFC cochet, curat, civilizat. Trebuia sa plece la 18.31. M-am asezat linistita si fericita ca sunt singura in tot trenul. La si 10 minute trenul pleacă. Ma panichez putin si ma îndrept spre locomotiva. Bat la usa si intreb sfioasa de ce a plecat atat de devreme. Mecanicul de locomotiva, un domn extrem de drăguţ si amabil, pe care il voi tine minte toată viata, imi spune ca asa trebuia sa plece. Ca el merge la Slănic si ca trenul meu inca nu venise in gara. „Adica eu merg la Slănic acum?” „Asa ar trebui” zice el”, si-a amintit Nouria.

Apoi, fosta sotie a solistului a continuat relatarea: „Nu stiam daca sa rad sau sa ma panichez de tot. Am încercat sa gasesc o solutie. „Si daca eu nu vreau sa merg acum la Slănic si vreau la Bucuresti, puteti opri putin sa cobor aici?” „N-am cum sa opresc aici”. Deja imi făceam planuri de cazare la Slănic. „Dar pot sa ma intorc ca sa va duc in gara”. Am crezut ca nu aud bine. Credeam ca glumeşte pe seama mea. „Glumiţi?” „Nu, domnisoara, va duc inapoi”. Si anunta omul prin staţie ca se intoarce si chiar asta face. Ca sa sintetizez: m-am urcat in trenul greşit, iar conductorul a intors trenul ca sa ma duca inapoi in gara. Domnul Vali de la Transferoviar Călători este eroul meu! De acum, TFC m-a câştigat pe viata!”, a incheiat actrița Nouria, care l-a începutul lunii septembrie a transmis un mesaj dur către fostul ei soț.