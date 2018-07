Gabriela Cristea și Marcel Toader au încercat să-și clădească o afacere cu un parc acvatic, încă de pe vremea când formau un cuplu. Prezentatoarea TV a investit astfel o sumă de bani în respectivul proiect, dar în cele din urma nu s-a mai ales cu nimic.

„Sunt niște bani pentru care eu am muncit din greu, dar nu fac un capăt de țară din asta”, a explicat Gabriela. Astfel, a fost intentat un proces în acest sens, pentru ca situația să-și găsească o rezolvare, dar momentan instanța de judecată a întâmpinat niște probleme. „A stagnat la momentul ăsta pentru că am auzit că e o chestie cu insolvență, nu știu, nu mă pricep, n-am fost niciodată cu contabilitatea. Mă depășește total, avocatul meu se ocupă(..) Nimeni nu a vrut să judece acest proces care a fost demarat în urmă cu multă vreme. Am fost mutați de la un tribunal la altul pentru că toți judecătorii spuneau că nu-i de competență lor”, a susținut prezentatoarea TV pentru revista VIVA!. „Dacă îmi voi recupera banii, vor fi bine veniți, îi voi investi în educația fiicei mele”, a adăugat Gabi Cristea.

