Gabriela și Tavi Clonda au vorbit în direct la Antena Stars despre noul proiect tv și despre fiica lor, Victoria, care le-a schimbat viața total după ce a venit pe lume.

“Eu am făcut piesele, dar nu o să fac parte din emisiune. Am făcut coloana sonoră a emisiunii. Nu o să fiu deocamdată. Ea are nevoie de sprijinul meu” a spus Tavi Clonda la Antena Stars.

“După emisiune voi pleca direct acasă. E totul în direct, e totul pe bune, dacă simţiţi că nu sunteţi împliniţi, vă aşteptăm să vă înscrieţi. Nu contează vârsta, important e, dacă vreţi să vă găsiţi jumătatea, să vă înscrieţi. Păi dacă te iubesc de nu te vezi ( n.r. i-a spus Gabriela Cristea lui Tavi Clonda). Noi avem şi canal de Youtube. I-a adus Tavi flori Victoriei la fiecare eveniment, lalele prima dată, de Sfâtul Valentin, de 8 Martie. Am pierdut o sarcină în trecut, dar nu am vorbit niciodată despre asta. După ce am născut-o , m-am dus să o văd. Şi fiica mea era în mijloc, iar de jur împrejur erau doar băieţi. Şi le-am zis: nu o las acolo, acum o scoateţi” a spus și Gabriela Cristea. În curând, Gabi Cristea va prezenta emisiunea “Te iubesc de nu te vezi”, la Antena Stars.

Citește și