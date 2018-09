„Am fost o singură dată la cazino, am câștigat, am luat banii și am fugit, că m-am gândit eu că e norocul începătorului și aia a fost' a spus soția lui Tavi Clonda, cu zâmbetul pe buze.

Gabi Cristea stoarce toate beneficiile posibile de pe urma statutului de vedetă. După ce s-a asigurat că fetița ei, Victoria, beneficiază încă de la naștere de tot luxul, fără ca asta s-o coste, recent, prezentatoarea TV a reușit să obțină și mobilă pentru noua ei casă în sistem barter.

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, și-au făcut o casă așa cum au visat. Însă după ce-au tras tare s-o ridice și au investit o sumă deloc neglijabilă – 200.000 de euro – în teren și vilă, au început să fie ceva mai atenți la cheltuieli. Și, pe unde se poate, să „plătească' nu cu bani, ci… prin imagine. Sau „pe barter', cum a fost definit schimbul de servicii cum este cel dintre vedete și diverse companii. Schimb din care vedeta se alege cu diverse produse. Iar în contrapartidă se angajează să promoveze fie produsele, fie chiar compania care i le-a dăruit.

