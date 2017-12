Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc de Crăciun.Artistul a vorbit și despre botezul fetiței care va avea loc în luna aprilie a anului viitor. Mai mult, soția lui va reveni în curând pe micile ecrane.

Viața celor doi s-a schimbat total de când au devenit părinți, iar acesta este primul Crăciun alături de micuța Victoria.

„Avem doi brazi, unul micuţ pentru fetiţă care e făcut de o săptămâna, cel mic nu e natural, dar are o instalaţie frumoasă, are o temă roz, e foarte frumos. Şi unul mare, natural. Mâine îl împodobim, azi nu am reuşit. Casa în mare e terminată. De mâine ne relaxăm, vin câţiva prieteni la noi. De Crăciun stăm acasă cu familia. Când e la Gabriela în braţe seamănă cu mine, când e la mine în braţe seamănă cu Gabriela, aşa mi-a spus cineva. Acum fetiţa arată că ne recunoaşte. Avem şi rochiţă de Crăciun acum, are de fapt mai multe, o să fim haioşi. Petrecem Crăciunul în trei şi e minunat. Gabriela nu a terminat treaba. Mâncarea nu e terminată, va face sarmale. Din ianuarie, vorbim şi de serviciu. Ea e pregătită de întâlnirea cu fanii, e ok, se poate şi mai bine, a ţinut o cură, e în parametri, dar mai e de lucrat. Nu mai alăptează. În aprile va fi şi botezul, vrem un botez mare, să vină toată familia, toţi prietenii. Poate vom organiza şi un concurs, să vină cel mai bun fan.” a povestit Tavi Clonda la Antena Stars.

