„S-au dus prea mulți colegi de-ai noștri. Publicul nu trebuie să știe problemele noastre. Poate acasă aveam pe cineva bolnav, poate un deces, dar pe scenă trebuie să uităm. După cortină, lăsăm totul, uităm. (…) Eu întotdeauna am așa, o premoniție și îi visez pe colegii mei. Acum o săptămână, eu și colegii mei am făcut pomeni, parastase pentru toți colegii noștri. Și ne-am simțit cu sufletul împăcat pentru că am fost alături de ei. (…) Nu există nicio zi în care să nu spun o rugăciune. E foarte trist, că s-au dus totuși prea repede dintre noi', a spus Elena Merișoreanu, la „Star Matinal de Weekend'.

În urmă cu mai bine de un an, Elena Merișoreanu a suferit cumplit după ce Ileana Ciuculete a murit. De altfel, aceasta a declarat că erau foarte bune prietene.

