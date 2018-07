Mariana a visat că Gigi Becali a mers la ea in casa si a admirat medaliile pe care ea le-a adunat de-a lungul anilor. Gigi Becali a raspuns pozitiv si a spus ca o asteapta pe Mariana la palat. „Da, tata, sa vina la mine la palat ca o sa o ajut”, a spus Gigi Becali pentru Wowbiz.

„Adica o sa-l vad in fata. Nu imi vine sa cred. Numai faptul ca-l vad. O sa iau toate medaliile, diplomele”, a spus Mariana.

„Il urmeaream pe domnul Gigi Becali era la TV la el acasa si povestea despre ce a patimit unde a fost inchis si isi dorea foarte mult sa mearga la fiicele lui si la mama lui. Am inchis televizorul si am visat ca era la mine acasa si se uita la peretele meu cu medalii. Am vorbit cu el si i-am zis ‘Nu-mi vine sa cred ca sunteti la mine acasa’. Si i-am explicat ca sunt numai medalii de podium si in spatele fiecarei medalii e cate o poveste si cate un chin. Povesteam ca mi-as fori foarte mult sa ii indeplinesc visul mamei de a avea si eu garsoniera mea. (…) M-am trezit plangand si ma uitam spre peretele de medalii. A fost emotionant. Il vezi seara la televizor, te gandesti prin ce a trecut si cat sufera si apoi il visezi”, a povestit Mariana despre visul pe care l-a avut ea cu Gigi Becali.

