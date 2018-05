Giani Kiriță a vorbit despre conflictul cu Vladimir Drăghia, după ce zilele trecute a fost eliminat de la Exatlon. Cei doi au devenit prieteni în timpul competiției. Fostul fotbalist a slăbit 16 kilograme.

“Cred ca am slabit peste 16 kilograme. Schimbari pe toate planurile! Toate in bine!”, a spus Giani la Kanal D.

La Exatlon nu știam ce o sa fie, dar am zis da. Am ajuns acolo, toti erau tineri, pregatiti fizic. I-am zis lui Cazacu ca dupa trei saptamani o sa plecăm. Dar am realizat ca aceasta competitie e pentru mine manusa. Am zis ca nu am cum sa ma dau batut, asa sunt eu de cand eram mic”, a mai declarat Kirita la WOWbiz.

Giani a vorbit si despre conflictul cu Vladimir Draghia, pe care l-au avut în urmă cu ceva timp. “Toata lumea stie ca eram certat cu Vladimir. La Teo in emisiune, cand Teo mi-a zis ca poate il iert pe Vladimir, am zis sa il ierte D-zeu pe Vladimir, nu eu. Dar totul acolo, competitia, greul, m-au facut sa fiu mai calm si mai matur. Sa fim prieteni, nu dusmani, ca trebuie sa ii batem pe ceilalti”, a spus Giani Kirita. De altfel, si Vladimir povestise in Arena cum Giani l-a cautat prin Bucuresti ca sa il bata.

Citește și