Gianny Bănuță a declarat în direct, prin skipe, că dacă lucrurile vor decurge bine, el nu va reveni în România şi îşi va lua şi familia în Spania.

“Sunt în Spania, este cald şi frumos. În februarie am venit în vacanţă să văd o locaţie şi sper că totul va lua amploare şi sper ca totul să meargă cum trebuie. Sunt angajat între ghilimele… Suntem colaboratori, vrem să facem ceva ce nu este aici în zonă. Am stat o lună să studiez piaţa şi am rămas foarte impresionat. “Chefi la cuţite” nu este un concurs uşor. Prin intermediul televizorului am reuşit să devin cunoscut. Îmi dau silinţa ca locul în care lucrez să meargă bine. Cei care îşi vor deschide un restaurant aici sunt prietenii mei şi le mulţumesc că m-au ales pe mine. Să văd cum vor fi lucrurile aici şi apoi îmi voi lua şi familia.“ a spus Gianny Bănuţă la “Răi da’ buni”.

Gianny Bănuță a câștigat Chefi la cuţite, pe 2 mai 2017. Gianny a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu.



