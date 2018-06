Cătălin Vișănescu a observat-o prima oară pe Betty, chiar în emisiunea WOWbiz. “Ati facut un material, ma uitam cu mama si eu i-am spus: “Sa stii ca eu o sa fiu cu Betty”! Din auzite, din prieteni, am gasit o cunostinta comuna. Georgiana mi-a spus daca vreau sa fiu la ziua lui Betty si i-a spus ca nu pot sa apar pur si simplu, asa ca am complotat sa apara la un film sau un stand up, ceva…”, a povestit Catalin la Kanal D.

“Mi-a facut o manevra, pentru ca nu stiam ca il voi cunoaste pe el. El se cunoastea cu prietena mea. Cand am cunoscut-o pe Georgiana, in mod normal nu trebuia sa ma cunosc cu ea, ea e make up artist, si trebuia sa vina alta fata sa ma machieze, dar a venit ea. Dupa 2 saptamani in care nici nu ma sarutasem cu el mi-a spus: “Auzi, dar ai de gand sa mai fim impreuna…?Eram putin speriata pentru ca nu eram obisnuita cu situatia, dar cand am vazut ca are o minte de copil si eu sunt mai matura ca el, am zis sa incerc. Mie imi place ca din prima secunda m-am inteles bine cu el si am fost pe aceeasi lungime de unda.”, a spus și Betty La Kanal D.

Betty Salam a mers la mormântul mamei sale imediat ce a aflat că este însărcinată. Artista povestește că abia apoi i-a dat vestea cea mare tatălui ei. De altfel, atunci când i se întâmplă ceva important, fiica lui Florin Salam, merge la mormântul mamei ei.

