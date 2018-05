Piesa este compusa de Razvan Matache, John Kasta, Rashid si DJ Bonne, si reprezinta o coproductie Heaven Artist Company si Cat Music. Pentru videoclipul regizat de Claudiu Stan, Glance si-a schimbat radical look-ul, fanii lui vazandu-l pentru prima data cu parul desfacut.

“Piesa “Ploaia si focul” reprezinta un follow-up al piesei “Cinema”, single care s-a clasat foarte sus in topuri, acesta fiind si motivul pentru care am tinut neaparat sa cant aceasta piesa alaturi de Elena. Dupa cum am spus mereu, fiecare single lansat de mine este inspirat din viata mea reala si nici aceasta piesa nu face exceptie. Vreau sa multumesc echipei care a contribuit la finalizarea proiectului: Claudiu Stan, Vagabond Studio, Silviu Lopatnic si producatorilor piesei”, a declarat Glance. Filmarile videoclipului “Ploaia si focul” au durat 16 ore si s-au desfasurat in trei locatii: Valea cu Pesti (Transfagarasan), Snagov si Bucuresti.

