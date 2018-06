Greșeala făcută de Chef Foa în bucătărie.“Asta se întâmplă în viața unui bucătar, zi de zi!”

Asa a fost si in cazul lui Chef Foa, prezentatorul celui mai distractiv si amuzant show culinar, “Cine-i Chefu’?”, difuzat de luni pana vineri, la ora 17:00, la Kanal D.

“Parerea mea este ca greseala face parte din progres pentru ca daca nu gresim si nu invatam din greseli, nu vom evolua. Asta se intampla in viata unui bucatar, zi de zi. Din se intampla lucruri, se creeaza. Faceam un desert si, din neatentie, in loc sa bat albusul cu zahar, am pus sare. J Dupa ce am batut, am lasat sa se ridice crema, doar ca nu se intampla acest lucru. Am gustat si atunci mi-am dat seama ca am pus sare si nu zahar. Am verificat recipientele (care erau identice), iar textura zaharului cu cea a sarii era similara”, a povestit Chef Foa amuzat.

Chiar daca din combinatia dintre albus si sare nu a iesit ceva extraordinar, dupa aceasta patanie, Chef Foa nu s-a mai lasat pacalit nici de recipiente, nici de texturi similare.

