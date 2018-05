Guz a lansat noul videoclip al piesei “Iubesc Manical”, extrasă de pe albumul “Colectionez suflete”. Videoclipul a fost regizat de Guz si filmat de Vasile Binzari.

Vara aceasta, Guz preferă să ne arate și o altă latură a iubirii, mai neastâmparata si euforica; “Iubesc maniacal” este mesajul pe care îl transmite în noul videoclip al piesei cu acelasi nume. După ce ne-a îmblanzit sufletele cu piesa “Prefer”, Guz s-a intors cu “Iubesc maniacal”, o piesa vesela, plina de viața si de pasiune.

Artistul își arata in aceasta piesa latura euforica, chiar rebela si pofta de viata si iubire pe care o vrea sa o transmita publicului.

“Iubesc maniacal” este o piesa care vrea sa iti puna zambetul pe buze si te face sa realizezi inca o data cat de importanta este iubirea in viata noastra, spune Guz. Piesa este extrasa de pe albumul “Colectionez suflete” lansat în septembrie 2017 si a fost compusa in studioul lui Max Kissaru de catre Guz si Max. Guz in prezent este un artist Republic Music Group. Si-a inceput cariera în R. Moldova la inceputul anului2005 si a devenit popular in Romania cu piesa “Prefer”.

