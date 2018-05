Horia Moculescu, mesaj pentru Andreea Bălan după Eurovision. Artista și-a spus zilele trecute părerea despre concurs, iar compozitorul i-a dat replica imediat.

”Ce să fac la Eurovision?! Să mă duc să mă jurizeze generația old school și apoi să mă critice și să nu mă trimită mai departe?! E pierdere de timp. Acolo se duc oamenii care nu au ce să facă și vor să piardă timpul. Apoi ajungi în țara unde se ține Eurovision și se votează politic. Este o stupizenie și nu are nici un sens. Artiștii mari nu se duc. Cel mai nașpa este jurizarea de la noi din țară pentru că te duci acolo și vin niște oameni care nu prea au ce căuta acolo și te jurizează pe tine așa, aiurea. Și nu ajungi să reprezinți România, de fapt. Un artist de talia mea nu are ce căuta acolo”, a spus Andreea Bălan într-un live pentru VIVA!

Horia Moculescu a reacționat la scurt timp. ”Să-și vadă lungul nasului balerina Andreea Bălan, Eurovision e un concurs de cântat, nu de dansat!”, a spus compozitorul pentru Click.ro.

