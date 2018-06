“A fost o copilărie corectă pentru anii ăia, în 1946 a fost anul foametei. Tata lucra la Banca Națională. Îmi aduc aminte că până la vârsta de 5 ani mă trimitea mama cu o sticlă de lapte pe teren. Am băut mult lapte, aveam porumbei voiajori. Tatăl meu a stat șase luni la închisoare, fiind acuzat de jaf. Mă băteam cu frații și surorile mele, mereu. Rachetele de tenis erau peste tot în casă, fratele meu mai mare, Costică, juca și el tenis. La trei, patru ani, mă duceam în tribună. La 23 de ani am început să câștig primii bani din tenis. Nu eram cheltuitor, dar nu voiam să vin în România să arat că am bani.” , a povestit Ilie Năstase, la”Acces Direct”.

În cadrul interviului, Ilie Năstase a vorbit și despre copiii lui, ținând să precizeze că celor două fete pe care le are cu fosta soție, Amalia, vrea să le acorde mai multă atenție.

“Am stat și la Paris și la New York, la 12 ani, e dor de țară. Am auzit un copil cum zicea că România e o țară de rahat, eu i-am zis că cei care o conduc asa, nu țara. La 15 ani m-am îndrăgostit prima oară, de o balerină. În timpul ăla deja voiajam, când iubești, faci orice. Femei frumoase și romantice sunt în toată lumea. Copiii mari sunt în America și acum singurul lucru de care să mă ocup este să le dau fetelor mele mici ce nu le-am dat celorlați, adică atenție. Noi am fost o familie unită, ce mi-au dat mie părinții, le dau și loc. Educație, să fie ca mine. Vreau să știu mereu unde sunt, fosta soție (nr. Amalia Năstase) , știu mereu unde sunt. Nici una nu mi-a moștenit pasiune pentru tenis.”, a spus Ilie Năstase, la “Acces Direct”.

Incidentul cu Ilie Năstase în trafic, povestit de agentul care l-a oprit prima dată. Surse judiciare au povestit, pentru Libertatea, ce comportament a avut fostul jucător de tenis când a fost oprit în urmă cu o săptămână, de agenţii de la Brigada Rutieră a Capitalei pentru un control de rutină, în apropierea Ambasadei Chinei. Ilie Năstase s-a ”năpustit” cu vorbe grele asupra poliţiştilor care au îndrăznit să-l tragă pe dreapta.

