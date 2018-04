Ilie Năstate și Brigitte s-au împăcat din nou. Fostul tenismen a mărturisit că el și Brigitte s-au împăcat și că este foarte posibil ca îb curând să locuiască din nou împreună.

După multe certuri și împăcări, Brigitte a anunțat că vrea să divorțeze de Ilie Năstase, însă în cele din urmă, cei doi au avut o discuție și au ajuns la concluzia că nu vor să se despartă. Fostul tenismen a recunoscut că el și bruneta s-au împăcat.

“Eu si Brigitte ne-am impacat. Din pacate, de Paste nu am fost impreuna. Ea a fost la Paris, eu am luat lumina cu fetele mele. Maine Stiu ca vrea sa-si faca o casa. Am discutat si despre revenirea in caminul conjugal, casa din Primaverii in care locuiesc eu, insa vom vedea, in perioada urmatoare ce se va intampla”, a spus Ilie Nastase conform click.ro.

Recent, Denisa, presupusa amantă a lui Ilie Năstase, a depus o plângere la poliţie în urma unor mesaje de ameninţare pe care le-ar fi primit de la Brigitte Sfăt. “În momentul de fată am făcut o plângere penală la Poliţie pentru că am fost amenintată, nu sunt ameninţări cu moartea, sunt ameninţări cu vătămare corporală.” a spus Denisa la Acces Direct.

