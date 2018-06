“Da,stiu ca multe si multi or sa spuna ca poza este de ‘pitzy’…dar va contrazic…eu sunt 100% naturala, nu îmi țugui buzele,nu îmi arăt bucile fake,nu am gheare rosii anti spalare, costumul e ‘vero de la mama lui ‘ nu fake, muschii sunt aia pe care ii am de la schi,pentru ca eu fac zeroooo sport…deci am noroc, iar mancarea este una total inversă, decat aia de va invata pe voi ,influencerele MY ASS…care arată multe ca niste chifle…si va invata sa mancati broccoli si avocado pana va vine acru in gura, si apa plata cu lamaie pana vomitati!

Nu nene…aici , e NU SPORT, E DULCE CAT CUPRINDE,( si noaptea din noptiera), e cafea cu lapte ca pentru copii,cu muuuult zahar,( niciodata zaharina) , prajituri, kinder bueno si pinguin,la discretie, after eight,cartofi prajiti,( adoratii mei !), si ceai verde cu rodie dulce cat cuprinde..,si uneori redbull..,fara limite, totul la plăcere! Take this bitch ! ”, a scris Oana Zăvoranu pe contul de socializare.

La începutul anului acesta, Oana Zăvoranu a declarat că își dorește un copil, însă este dispusă să apeleze la o mamă surogat.

Citește și

VIDEO/ Am văzut spectacolul „Vlaicu Vodă”, punerea în scenă de jumătate de million de euro. A meritat cheltuiala?