Chef Foa va fi la carma acestui show care se anunta a fi unul spectaculos, condimentat cu situatii intalnite in bucataria fiecarui roman. Trei cupluri vor concura in fiecare editie a emisiunii si vor face tot posibilul pentru a demonstra ca au chimie in bucatarie si ca merita sa castige premiul in valoare de 1000 de Euro, pus la bataie in fiecare editie a show-ului.

Concurentii vor evolua si se vor distra copios, sub supravegherea lui Chef Foa, intr-un decor spectaculos, cu o bucatarie complet echipata si functionala, cu ustensile gata sa vina in ajutorul concurentilor, dar si cu o camara plina ochi cu bunatati si ingredientele atat de necesare realizarii unor meniuri delicioase.

“Concurentii din prima editia a emisiunii au fost incantati de format si sunt convins ca s-au distrat pe cinste! Am o pura curiozitate, vreau sa ii descopar pe ei ca oameni, actionand sub presiunea Chef-ului. Sunt entuziasmat de formatul emisiunii pentru ca imbina, intr-un mod inedit, pasiunea pentru gatit cu dragostea pentru jumatatile noastre”, a spus Chef Foa, prezentatorul show-ului culinar de la Kanal D.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV/ Valentina Pelinel și Patrick Borcea fac afaceri împreună. “Nimic nu se întâmplă fără știrea lui Cristi!”