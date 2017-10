Incident în familia Elenei Gheorghe îniante de botezul fetiței.Mai exact, mama artistei, Marioara Man și-a ars rochia pe care trebuia să o îmbrace astăzi, când nepoțica ei va fi creștinată.

Mama Elenei Gheorghe a reușit să facă rost de o altă rochie, într-un timp record. Vedeta o va creștina astăzi pe micuța Amelie Nicole.

Incident în familia Elenei Gheorghe cu puțin timp înainte de marele eveniment

„Am păţit ceva grav. Am adus rochia şi mi s-a părut că sunt şifonată jos şi vecina mea a pus fierul şi a fost prea încins şi a ars-o. A rămas tot materialul pe talpa fierului. De aseară până astăzi am făcut rost de altă rochie, dar o să fie mai frumoasă. Dar să ştii că nu am plâns. Ea plângea şi eu râdeam. Aşa am simţit, că nu trebuie să plâng pentru că Dumnezeu nu mă lasă”, a declarat Marioara Man pentru Antena Stars.

„Elena este plecată la coafor să se coafeze, machieze. Emoţiile sunt foarte mari, nu prea am putut să dormim pentru că am avut multe de făcut. Abia ieri au venit ţinutele”, a mai spus mama Elenei Gheorghe.

