Inna crede că Moș Nicolae nu-i va putea aduce altceva decât o nuielușă. Asta pentru că are ghetuțele murdare, fiind mai mereu pe drumuri!

De ani buni, Inna este artista autohtonă cu cele mai multe spectacole peste hotare. Vedeta și-a făcut deja un nume în afara granițelor și este iubită cam peste tot, mai ales în America de Sud. Grație concertelor pe care le are, ea petrece mult mai mult timp afară, decât în țara sa natală. Revenită în Capitală, în preajma sărbătorilor, după două concerte peste hotare, unul la New York și altul în Sofia, Inna nu-și face ”speranțe” prea mari în ceea ce privește seara de Moș Nicolae. Motivul?

Artista spune că probabil moșul îi va aduce o nuielușă, pentru că nu va găsi ghetuțele curate.

”Nu știu dacă am fost suficient de cuminte. Trebuie să o întrebați pe mama. Nu am avut timp să-mi spăl ghetulețe, că am fost pe drumuri. Și știu că dacă nu sunt curate, primești nuielușă”, a mărturisit Inna pentru Libertatea.