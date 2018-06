Interpretul și realizatorul Radio România, Corneliu Ionel Ciubotaru, a murit

“S–a nascut la 10 februarie 1952, in comuna Dumbraveni, judetul Suceava. Ulterior, familia se stabileste la Pascani, unde Corneliu isi termina studiile liceale, dupa care urmeaza cursurile Facultatii de Filologie a Universitatii “Kilment Ohridski” din Sofia, iar apoi Academia de Studii Economice din Bucuresti. A lucrat in comert si turism, a fost traducator trilingv (bulgara, rusa si ucraineana), diplomat, realizator la Radio Romania International (1995-2004) si la Agentia de presa Rador (2014-2017). in perioda 2004 – 2008 a fost consilier la Ambasada Romaniei dе la Sofia, apoi atasat comercial la Consulatul Romaniei de la Sankt Petersburg (2008-2012) si consul al Romaniei la Cernauti (2012-2014).

A avut o sustinuta activitatate de traducator , intre lucrarile carora le–a asigurat versiunea din limba bulgara in romana se numara romanul “Mesaje din viitor”, Editura Biblioteka 48, Sofia, 2003, precum si “Abisurile Dragostei”, Editura RAO, Bucuresti, 2007. De asemenea, a tradus in limba bulgara “Moara cu noroc” (Melnitzata na kasmeta)) a lui Ion Slavici, Editura BAN, Sofia, 2004, precum si “Padureanca” (Gorianka), de Ion Slavici, Editura BAN, Sofia, 2004, “Ciocoii noi cu bodyguard”, de Dinu Sararu, Editura “Balgarski Pisatel”, Sofia, 2007, “Memoriile unui prizionier roman de razboi, Luptele de la Turtucaia. Prizonieratul in Muntii Pirin”, Editura “Daniela Ubenova”, Sofia, 2016. A mai tradus in limba rusa “Ciocoii noi cu bodyguard” (Krasnaza Zmeya), de Dinu Sararu, Editura Bukrek, Cernauti, 2012. Odihna vesnica, drum lin spre lumina!”, potrivit RADOR.

