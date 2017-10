Ioana Ginghină a ajuns pe mâna medicilor, după ce nu a s-a mai putut mișca din cauza durerilor la spate. Actrița a povestit prin ce a trecut.

Ioana Ginghină a avut dureri mari. „Efectiv m-am blocat de spate. Ca-n reclamele la unguentele cu specific. Am vrut să dau una dintre pisici afară. Nici nu știu să explic. Am deschis ușa, m-am ridicat.. am zis că dacă mă întind puțin probabil trece. A fost groaznic să ajung la telefon să îl sun pe Alexandru să vină cineva să mă salveze”, a spus Ioana Ginghină la Antena Stars.

„Doctorul a zis să fac niște investigații. Am luat niște calmante ca să îmi revin. Am stat numai în pat. Acum tot mă doare. Am niște poziții în care încă mă doare”, a mai spus ea.

