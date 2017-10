Ion Dichiseanu face dezvăluiri din adolescența fiicei lui. Cei doi vin joi, 26 octombrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, să pună în dificultate celebritățile care vin alături de copiii lor, în platoul emisiunii prezentate de Dan Bittman.

El le va povesti o întâmplare din adolescența fiicei sale, căreia Paula Chirilă, Aurelian Temișan și Mihai Gruia, ex-Akcent, vor trebui să-i ghicească deznodământul.

“Ioana era în ultimul an de liceu când, într-o zi, a venit de la școală cu un pansament pe picior. Am întrebat-o dacă s-a lovit. Mi-a zis: “Știi, mi-am făcut un tatuaj…””, începe povestirea Ion Dichiseanu. “Când a auzit ce am făcut, s-a albit la față”, adaugă Ioana. În vara acestui an, Ioana Dichiseanu și-a creștinat fetița. Tânăra a fost căsătorită cu un grec, de care a divorțat cu ani în urmă. De câțiva ani, ea formează un cuplu cu un jurnalist, împreună cu care are o fetiță.

