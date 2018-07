“Voi fi alături de voi cu gândul. Am mai încercat să zbor cu avioane mici. Este vorba de o fobie și nu aș vrea să vă stric cheful.”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit Wowbiz.

“Abia aștept. Am câteva emoții. Puține”, a mai Oana, înainte de gestul extrem. “Nu am cuvinte. A fost extraordinar. Mai vreau!”, a spus tânăra în vârstă de 21 de ani. Oana Cojocaru are 21 de ani, care este fotomodel și studentă. Cei doi par să se înțeleagă perfect. la o emisiune de la Kanal D, Irinel Columbeanu a dezvăluit cu ce anume a reușit să-l cucerească actuala lui iubită.

