Oana, care este originara din Bacau, ca și Monica Gabor, a mărturisit ca in prezent locuieste cu chirie in Bucuresti, insa Irinel a lasat de inteles ca in curand, iubita ar putea sa se mute in locuinta lui de la Izvorani.

“Eram la un Festival al Modei Europene, iar in acea seara, de 27 de aprilie, eu participam in calitate de spectator si am remarcat-o pe Oana, care defila pe scena. Eu am retinut ca avea o fusta alba, lunga, si privirea mea s-a oprit la fusta, dupa care am trecut mai sus, i-am retinut chipul si in acea seara am mai ramas putin. Dupa care, fiind in acea seara si aniversarea presedintelui Fashion Tv s-a servit si un tort, am stat mai mult, incercand sa aflu mai multe amanunte…

A doua zi am facut o postare pe Facebook-ul eu, intitulata “Moda si criptomonedele”. Era un subiect controversat, iar la cateva zile am primit mai multe like-uri, printre care si de la o persoana pe nume Oana. Eu de obicei nu ma uit, dar asa s-a intamplat atunci. Cand am intrat pe profilul ei, am recunoscut ca este chiar persoana pe care o cautam. Desi nu imi sta in obicei, dar am considerat ca este politicos sa ii cer prietenia si dupa vreo 2 ore am vazut ca a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am multumit, iar apoi am continuat discutia.”, a povestit Irinel Columbeanu la Kanal D.

Oana și-a spus și ea părerea și a susținut că nu l-a remarcat pe Irinel, atunci când a defilat. “Nu l-am vazut cand defilam. Dupa ce am vazut postarea mi-am dat seama ca a fost acolo. Nu am avut vreo intentie. Eu il stiam de la televizor si atat. Nu stiam ce se intampla cand am vazut ca mesajele continua. La prima intalnire ne-am inteles din prima, tocmai de asta am si continuat. Am mers la restaurant si am vorbit despre criptomonede. Si apoi nu mai tin minte exact ce am vorbit. Dar asa am inceput.”, a spus Oana. Zilele trecute, Irinel Columbeanu și-a scos iubita în lume, la petrecerea VIVA!.

Citește și

REPORTAJ/Un comisar de la Investigații Criminale e îndrăgostit de orhidee, iar pasiunea lui e cam…derutantă pentru infractori: ”Mi-a zis unul că, dacă tot am așa suflet bun, să nu-l bag la pușcarie!”