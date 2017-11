Iubitul Lorei nu s-a mai abținut și a spus-o în direct la tv. Ionuț Ghenu și artista au fost invitați în cadrul emisiunii de la Kanal D, iar acesta s-a ținut de glume, care le-a cam dat palpitații fanilor.

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cele mai solide cupluri, însă nu se gândesc la căsătorie, iar copilul ar vrea să vină…mai târziu.

Iubitul Lorei se ține de șotii înainte de sărbători

„Inca nu se vede burtica. Ea are un copil acolo, dar nu se vede”, a glumit Ionut Ghenu, satul sa fie intrebat mereu daca vrea copii, daca are de gand sa o lase insarcinata pe Lora. „Copilul poate sa vina, dar intr-un an-doi”, a lamurit Lora imediat situatia. „Lora, daca isi pune ceva in cap, face. E foarte hotarata”, a mai declarat el.

În prezent este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și în același timp una care își poate satisface aproape orice capriciu financiar, însă în urmă cu câțiva ani Lora a fost atât de săracă, încât hainele și pantofii erau un lux pentru ea. Artista nu doar că nu încearcă să-și ascundă trecutul, dar îl și împărtășește cu publicul ei.