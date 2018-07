Iulia Albu despre ținuta purtată de Alice la nunta cu Vladimir Draghia

Iulia Albu a vorbit deschis despre rochia de mireasa a sotiei lui Draghia și a avut numai cuvinte de laudă la adresa proapăților căsătoriți. „A fost impecabilă ” .



Iulia Albu a vorbit deschis despre rochia de mireasa a sotiei lui Draghia. Ador aerul simplu si romantic al intregului eveniment! Mireasa a avut o aparitie absolut impecabila! Apreciez faptul ca a purtat coroana simpla din flori naturale si nu a exagerat cu accesorizarea! E important ca nu a optat pentru o pereche de pantofi cu toc, chiar daca din punctul meu de vedere, cel mai fericit lucru ar fi fost sa fie desculta! Nici alegerea pe care a facut-o nu a fost una gresita. Vladimir Draghia a pariat pe o tinuta foarte foarte comoda, pe care nu are rost sa o analizam prea in detaliu! Pana la urma, nu si-a dorit niciunul dintre ei o ceremonie fastuoasa! Este un mare plus faptul ca au pus accentul pe a se simti ei bine si a alege niste tinute simple si decente. In concluzie, felul in care Alice si Draghia s-au prezentat in ziua nuntii a fost perfect. Au demonstrat clar ca, pentru a avea o aparitie senzationala, nu ai nevoie de trei kilograme de trei kilograme de Swarovski auriu si mult prost gust, ci doar de…decenta si eleganta subtila', a spus Iulia Albu pentru Wowbiz.



