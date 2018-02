Iulia Albu s-a dat de gol atunci când a văzut-o pe Laura Cosoi și i-a comentat cea mai recentă apariție în public, în cadrul rubricii pe care o are la Kanal D.

„Laura Cosoi are un look decent de zi, nu inteleg care este rolul cerceilor. Niciodata o haina semieleganta cu pantofi de sala. Nu conteaza ca e insarcinata. Nu este o fotografie paparazzii, este o fotografie postata de ea. Si eu am fost insarcinata si am purtat acei pantofi, dar niciodata asa. Cineva care a lucrat atatia ani in televiziune nu ar fi trebuit sa faca asa. Nota mea pentru Laura este 2. Si ce daca e insarcinata, o sa fiu si eu insarcinata!”, a spus Iulia Albu la Kanal D.

„Nu spuneai tu ca mai devreme ca ai avut greturi?”, a spus Andreea Mantea. „De ce? Spunem acum discutiile de culise?”, a adaugat Iulia. „A avut greturi toata ziua si a si varsat. Poate esti insarcinata. Nu vrei sa iti faci testul de sarcina?”, a mai spus realizatoarea tv. Laura Cosoi a anunțat recent că este însărcinată în 6 luni și că va avea o fetiță.

