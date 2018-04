JO vine la „Interviurile Libertatea” pentru a intra în direct cu cititorii noști. Cântăreața, care și-a lansat de curând single-ul „În lipsa ta”, vine să ne povestească cum a fost la filmări, dar mai ales care a fostr traseul ei în muzică și cine a ajutat-o să devină astăzi una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi.

JO vine la „Interviurile Libertatea”