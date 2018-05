Jojo a chemat ambulanța, din cauza regimului dur la care a apelat, pentru a avea o siluetă de vis. Actrița a recunoscut că i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

“Țin un regim proteic, doar legume și proteine, absolut deloc carbohidrați. M-am îmbolnăvit rău în timpul regimului, am făcut o faringită gravă. Am chemat salvarea și paramedicul mă tot întreba ce am făcut, ce am mâncat. Am recunoscut că din cauza că am mâncat patru înghețate în acea zi. Doar duminica am voie să mănânc ce îmi place”, a spus Jojo la tv.

Jojo trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături dePaul Ipate. Cei doi au împreună o fetiță, pe Zora. Actrița mai are un băiețel din căsnicia anterioară, pe Achim.

“Zora s-a obișnuit la grădiniță, e bine. A început să vorbească din nou, lui Paul ii zice Pau, nu tată. Cred că m-a auzit pe mine cum îl strig și a început așa dintr-o dată.”, a mai spus Cătălina Grama .

Jojo, pe numele ei real Cătălina Grama, a împlinit pe 22 aprilie, 37 de ani.

