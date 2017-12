Jumătatea Dolce & Gabbana impresionat de Delia. Celebrul creator de modă, Stefano Gabbana a publicat pe contul lui de socializare o imagine cu artista noastră, care poartă o ținută spectaculoasă.

Celebrul creator de modă Stefano Gabbana a fost fascinat de apariţia Deliei într-o ţinută Dolce & Gabbana, așa că a postat pe rețeaua de socializare o fotografie cu aceasta.

Delia este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi

Fotografiile cu Delia în ţinuta Dolce & Gabbana au adunat câteva mii de like-uri pe reţelele de socializare. „Stilată”, a comentat cineva pe Instagram.

Delia a primit Premiul „Best Pop Artist” , la Gala Elle Style Awards 2017, de miercuri seara. Artista a lansat numai single-uri care au ajuns instantaneu in topuri. Pe langa succesul pe careîil are cu videoclipurile sale, Delia are concerte cu sălile pline, iar melodiile sale sunt fredonate de fani de toate vârstele.

