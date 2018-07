Kamara și-a prezentat noua iubită la tv. Cum arată Roberta

“Sunt bine, sanatos, am muzica de facut, am un copil de crescut. Viata noastra este foarte scurta, daca imi era frica sa iubesc din nou m-as fi ascuns intr-o padure. Viata e scurta, m-am accidentat la cap acum o luna si jumatate, voi nu stiti. Astea sunt atentionari ca viata e foarte scurta si trebuie sa profitam de ea”, a spus Kamara. “Ne-am cucerit unul pe altul. A venit el la mine si m-a intrebat daca vreau sa dansez”, a mai spus Roberta.

Kamara a marturisit ca prima data a cunoscut-o pe Roberta chiar in perioada in care relatia lui cu Madalina nu mai era ca la început.

“Acum vreo 6-7 luni de zile ne-am cunoscut, ne-am vazut prima data. Ne-am zambit, dar nu s-a intamplat nimic. Am purtat o discutie si am facut un schimb de numere. In dimineata respectiva i-am plimbat si catelul, ne-am cunoscut dupa ora 3 dimineata. Am insotit-o acasa, sa nu pateasca ceva. Mi-a zis sa o astept, sa scoata catelusa, iar apoi am lasat-o acasa si am plecat. Nu am incercat niciunul mai mult, probabil eram inca zapacit. De doua saptamani am reluat legatura si m-am bucurat. Ea mi-a ramas in minte si cand intalnesc persoane deosebite, raman speciale. M-am bucurat foarte tare ca am revazut-o accidental si nimic nu e intamplator.

Apoi ne-am mai vazut si a doua oara intamplator si abia a treia oara cand ne-am intalnit, tot intamplator, am inceput sa vorbim. Am zis ca e un semn.”, a mai spus artistul.

